Joseph Baena presume su sexy musculatura al estilo de su padre Schwarzenegger (FOTOS)

Joseph Baena heredó el gusto de su padre Arnold Schwarzenegger por el fisicoculturismo, por ello, el joven de 21 años de edad presumió unas imágenes en donde recrea las posturas más icónicas que realizó su padre en su juventud.

Joseph Baena posando igual que su padre.

En alguna de las imágenes que compartió, el joven flexiona sus músculos de forma similar a Schwarzenegger en una publicidad alemana que data de 1967, cuando el actor aún competía en las exhibiciones de fisicoculturismo.

Hay que recordar que Baena es el hijo que la estrella de "The Terminator", que concibió fuera del matrimonio con Mildred Baena, la ex ama de llaves del ex gobernador de California cuando vivía con su ex esposa Maria Shriver, con la que tuvo cuatro hijos más.

Con anterioridad, Joseph imitó otra pose de su padre cuando ganó Mr. Olympia en 1975, mostrando los músculos de su espalda mientras flexiona los brazos; todas las imágenes las comparte en su cuenta oficial de Instagram, en donde se puede notar el disciplinado estilo fitness que lleva en su vida diaria.