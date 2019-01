Joselyn Cano sufre tremendo descuido y deja ver su pechos al aire (FOTO)

Sin duda que una de las mujeres más sensuales que presume Estados Unidos es la modelo Joselyn Cano, quien generó levantó muchos suspiros en redes sociales por una atrevida fotografía.

En esta ocasión Joselyn Cano subió una fotografía, donde aparece sin sostén, lo que sin duda causó furor entre los caballeros.

Pero aquí no acabó el asunto, pues la doble de Kim Kardashian, decidió mostrar su amor y orgullo por llevar sangre mexicana por parte de su padre; sin embargo, hubo quienes criticaron su ‘patriotismo’ por utilizar el escudo nacional mexicano en el pegado bikini.

La polémica con la sensual y candente Joselyn Cano surgió porque varios seguidores de su cuenta le señalaron que en México existe una ley que reglamenta el uso de los símbolos nacionales (escudo, bandera e himno nacional mexicano).

Ante esta situación y evitando a toda costa tener problemas, la hermosa Joselyn Cano decidió dar a conocer su punto de vista sobre esta polémica con una fotografía más candente que la anterior en la que expuso los motivos por los que presumió su amor a México y su desconocimiento por dicha ley.

"Estoy sorprendida que en México un traje de baño con el símbolo patrio es visto como un delito aunque la intención es demostrar orgullo de mis raíces. En Estados Unidos (de donde nací y me criaron) me he puesto trajes de baños con la bandera americana y allá es visto como orgullo patriótico”