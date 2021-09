'Jose' de J Balvin llega al número 1 en la lista de álbumes

J Balvin captura su cuarto No. 1 en la lista de los mejores álbumes latinos de Billboard cuando "José" debuta en la cima del recuento con fecha del 25 de septiembre.

El conjunto, lanzado el 10 de septiembre a través de Universal Music Latino / UMLE, comienza con 27,000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas en los EE. UU. En la semana del 16 de septiembre, según MRC Data.

José marca la sexta visita de J Balvin, que detalló cómo cobró vida su colorido look de Met Gala, a la lista de los mejores álbumes latinos del género latino, todos los cuales han alcanzado el top 10.

El logro de J Balvin en Billboard

El cantautor rítmico obtuvo por primera vez un décimo puesto con La Familia , su primer álbum de estudio. Le siguió un trío de No. 1: Energía en 2016, Vibras (2018), gobernante de dos semanas y Oasis con Bad Bunny, el líder de ocho semanas a partir de julio de 2019.

Colores , su quinto álbum de estudio y predecesor inmediato de José, alcanzó un récord. No. 2 alto en abril de 2020.

Como José comienza con 27,000 unidades en total, se convierte en la segunda semana de debut más grande en 2021 después de Los Dioses de Anuel & Ozuna (29,000 en su semana de apertura).

En términos de la semana más grande en general este año, El Último Tour del Mundo de Bad Bunny continúa al mando con 38.000 unidades.

"José" marca la mejor semana de Balvin

J balvin conquistó con "José"

La llegada de 27,000 unidades para José marca fácilmente la mejor semana de Balvin, por unidades ganadas, para un álbum en solitario. Su mejor semana anterior llegó a través de la primera semana de seguimiento completo de Colores en la tabla, cuando ganó 24,000 unidades en la tabla con fecha del 4 de abril de 2020. (Entre todos los álbumes de Balvin, Oasis , su esfuerzo de colaboración con Bad Bunny, tiene su mejor semana, con su inicio de 36,000 unidades en la lista con fecha del 13 de julio de 2019).

De las 27.000 unidades de José, 25.000 provienen de la actividad de transmisión, lo que equivale a 33,8 millones de transmisiones en Estados Unidos de las pistas del set. La suma restante de 2.000 unidades se deriva de las ventas de álbumes y de las unidades de álbumes equivalentes a las pistas.

Cuando llega José , cinco de las 24 pistas del set debutan en Hot Latin Songs , que combina reproducción al aire, ventas digitales y transmisión de datos. Vamos a ver:

No. 11, “Una Nota”, con Sech

No. 33, “Te Acuerdas de Mi”, con Yandel

No. 46, “La Venganza”, con Jhay Cortez

No. 48, “Perra”, con Tokischa

No. 49, "Billetes de 100", con Myke Towers

Otras ocho pistas precedieron al álbum en la lista de todas las métricas: “Un Día (One Day)” (pico No. 1 y gobernante cinco veces en 2020), “Otra Noche Sin Ti” (pico No. 5, mayo de 2021) , “7 de Mayo” (debut y pico No. 48 (lista con fecha del 22 de mayo), “Qué Más Pues?” (Pico No. 14, encuesta fechada en julio 310), “Otro Fili” (debut y fecha del No. 26 pico (gráfico fechado el 26 de junio), “Poblado (remix)”, (debut y pico No. 11, 3 de julio), “In Da Getto” (pico en el No. 5 en el gráfico actual), “Que Locura” ( N ° 41 debut y pico, 28 de agosto).

José de J Balvin mismo tiempo comienza en el n. ° 1 en Latin Rhythm Albums y en el n. ° 12 en la lista general de Billboard 200 , su quinta entrada allí.

