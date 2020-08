¿José Ron y Geraldine Bazán inician romance? Estas fotos los delatan

Desde hace algunos días Geraldine Bazán ha compartido en Instagram fotos e historias en las que presume los divertidos días que está pasando mientras se encuentra en la Riviera Maya. Hace poco, la actriz subió fotos desde El Cielo, una playa hermosa, pero lo que ha desatado que los ojos se fijen en ella es que fue captada junto a José Ron en Tulum.

Al igual que Geraldine Bazán, el guapo actor también se encuentra en Tulum disfrutando de unos días de vacaciones. Durante estos días, ambos han compartido en Instagram fotos de su estancia en este lugar. Por su parte, la actriz se encuentra junto a sus hijas y con la conductora Claudia Lizaldi, pero lo que llamó la atención fue una foto junto a José Ron ¿Nuevo romance?

José Ron y Geraldine Bazán compartieron destino de viaje ¿Romance?

¿Geraldine Bazán y José Ron en romance?

A través de Instagram, el medio Chisme No Like publicó una imagen en donde se ve a los actores en lo que parece un restaurante. Mientras José Ron está con unos amigos, en la parte de atrás se observa a la actriz muy entretenida con su celular.

Aunque la foto no los captó en una pose comprometedora o mostrándose amor, que estén juntos en el mismo sitio sin duda desató los rumores de un posible romance entre ambos, algo que ninguno ha confirmado o desmentido.

Una posible relación entre los actores no resultaría extraño, ambos se encuentran solteros, pues en junio pasado José Ron confirmó que su noviazgo con la actriz Jessica Díaz había finalizado en muy buenos términos.

Por otra parte, aunque Geraldine Bazán estuvo casada con Gabriel Soto y decidieron divorciarse, tiempo después la actriz mantuvo un noviazgo con el argentino Santiago Ramundo, un romance que siempre se mantuvo en bajo perfil.

Geraldine Bazán desmiente amorío con José Ron

Geraldine Bazán responde a los rumores de su romance con José Ron en Instagram.

A través de sus historias de Instagram, Geraldine Bazán publicó unas fotos en las que se encuentra en una tabla de surf junto a otra persona. En ellas reaccionó a la supuesta relación que tiene con José Ron después de que fueran fotografiados juntos.

"Y para los que les gusta inventar... Invéntense algo", escribió la actriz.

Geraldine Bazán pide a los medios que no inventen rumores sobre ella.

En otra historia, la famosa actriz pidió que ya no le levanten rumores sobre su vida amorosa: "No se crean. Ya no me inventen nada, please".

