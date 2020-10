José Ron deja las telenovelas ¿Para unirse a una banda de rock?

Aunque su carrera como actor ha tenido mucho éxito, José Ron ha decidido alejarse por un tiempo del mundo de las telenovelas, esto en parte porque su imagen en televisión ya ha sido muy vista al ser parte de múltiples proyectos en Televisa durante los últimos años.

El último fue la telenovela ‘Te doy la vida’, la cual tuvo un éxito impresionante que terminó consolidando a José Ron como uno de los actores preferidos por el público, e incluso se supo que cuando terminaron las grabaciones de dicho proyecto el actor ya tenía una propuesta para protagonizar ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, pero al final decidió no aceptarlo.

“No era para mí, es un proyecto muy divertido pero no se dio”, dijo el actor en una reciente entrevista que ofreció a medio de circulación nacional.

José Ron revela los motivos por los que rechazó estar en la nueva telenovela de Juan Osorio.

José Ron busca explotar su faceta musical

Pero ese no fue el único motivo que lo orilló a declinar la invitación para protagonizar la nueva telenovela de Juan Osorio, pues según el propio José Ron ahora quiere dedicarse a explotar su faceta dentro del mundo de la música.

“Estoy enfocado en mi música que es una mis grandes pasiones, traía una racha e estar al aire ligando proyectos, entonces si se daba lo hacía, pero no fluyó”, añadió el actor.

Y es que aunque muchos no lo sepan, José Ron tiene una banda de rock llamada Koktel a la que le ha estado dedicado su esfuerzo y tiempo libre; además pretende juntar este faceta de su vida con su carrera en la televisión, pues incluso se sabe que incursionó en los fashion films con un cortometraje para la marca de joyería Cristeros.

Tal y como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, José Ron aprovechó la ocasión para hablar sobre la reciente pérdida de exclusividad con Televisa y aunque asegura que esta situación no ha sido impedimento alguno para que continúe trabajando en proyectos de la empresa, por el momento no le interesa formar parte de ninguna telenovela.

“Estoy en un momento muy padre de mi carrera, haciendo lo que me gusta y me hace feliz. Ya veremos en cuestión de actuación que viene, la verdad no sé, ni he pensado y tampoco estoy buscando proyecto, porque no me interesa en este momento. Estoy enfocado en la música”, finalizó el actor.

Fotografías: Instagram