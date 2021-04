José Ron da a conocer como se encuentra tras picadura de alacrán

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias el actor José Rón se encuentra en grabaciones para la novela “la desalmada”, sin embargo, ahora el famoso tuvo que suspender su participación momentáneamente, debido a problemas de salud.

Y es que el galán de telenovelas fue atacado por un alacrán, lo que lo hizo llegar al hospital, a fin de que le dieran un antídoto, y pudiera recuperarse para volver a sus labores diarias de grabaciones.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que después de un par de días de estar en observación, el famoso regresó con bien a su casa, asegurando que no pasó a mayores, pero que no le desea a nadie vivir esa experiencia.

José Ron terminó en el hospital por culpa de un alacrán

El galán de la telenovela “La desalmada” ha vivido muchas experiencias complicadas, pero ninguna de ellas había sido con un alacrán, por lo que reveló que vivió diarreas, dolor de estómago y dolor de cabeza, entre otras consecuencias.

“Me dio diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza, mareado, no tenía hambre, me dolió el cuerpo, en el lugar donde me pico sientes caliente, ardor y el dedo no lo sentía”.