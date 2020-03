José Ron confirma su noviazgo con Jessica Díaz con romántico mensaje, ¡Puro amor!/Foto: Las Estrellas

El actor de Televisa José Ron ya no quiso seguir ocultando su romance con la actriz y cantante Jessica Díaz, así que recurrió a su cuenta de Instagram para presumir una romántica foto que publicó acompañada de un amoroso mensaje. ¡Puro amor!

Las y los fans de José Ron de 38 años y Jessica Díaz de 29 años, están muy felices de que la pareja finalmente haya decidido hacer público su noviazgo que presuntamente iniciaron desde finales del 2019. La pareja se conocía desde hace más de 5 años, sin embargo, José es conocido por ser un “rompe corazones”, algo que no convencía mucho a Jessica.

Además, la cantante y actriz no quería ser famosa por ser “la novia de José Ron”, por lo cual comenzó a salir en secreto con el actor de forma romántica y ya no sólo como amigos. No obstante, el actor de “Te doy la vida” dejó algunas pistas de estar realmente enamorado de Jessica Díaz en su Instagram, cuando compartía fotos con la actriz de Televisa.

José Ron declara su amor a Jessica Díaz

Mediante una romántica foto, José Ron felicitó a su novia Jessica Díaz en Instagram por su cumpleaños, donde ambos lucen muy enamorados y él le escribió lo feliz que se encuentra ahora que ella se encuentra a su lado:

“¡Dicen que el hombre propone pero Dios dispone! ¡Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti! Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo. Deseo Que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permitas ser parte de ellos.”, publicó José Ron en Instagram.

Pero la publicación no se quedó así, ya que Jessica Díaz decidió responderle a su romántico novio con unas tiernas palabras:

“Que bendición tan bonita es tenerte en mi vida, ni tu ni yo nos la creemos que después de 5 años de amigos ahora nos decimos “amor””.

También te puede interesar: Actor de Televisa ENLOQUECE a los internautas al quitarse la ropa frente al espejo

El anuncio del romance ha hecho muy felices a los fans de ambos actores de Televisa quienes ya estaban muy entusiasmados con la idea de que José Ron y Jessica Díaz sean novios, y finalmente ellos han “gritado” su amor a los cuatro vientos.