José Ron confiesa que padece una adicción incontrolable (FOTO)

El famoso actor José Ron se ha posicionado entre los preferidos del público mexicano, especialmente entre las mujeres, pues tras su participación en telenovelas como “Rebelde” y “Cuando me enamoro” lo han puesto en los puestos más altos de popularidad en el país.

Ahora, tras la producción de su nuevo proyecto, José Ron hace una impactante revelación.

El famoso actor se encuentra en las grabaciones de su próximo proyecto televisivo, el cual lleva por nombre “Ringo” el cual llegará a las pantallas el próximo 21 de enero, y le dará vida a un boxeador. Durante una de sus entrevistas, el famoso intérprete habló sobre su nuevo trabajo, del cual está muy orgulloso aunque también decepcionado, pues ha interferido con su única adicción.

El famoso actor declaró que por más increíble que parezca si padece de una adicción: los tatuajes, de los cuales ya tiene bastantes en sus piernas, brazos, pecho y hombros.

"Soy adicto a los tatuajes, ya tengo 30 en diferentes partes de mi cuerpo y voy por uno más solo que no lo he podido hacer porque estoy grabando 'Ringo' y Lucero Suárez, la productora me mata, pero terminando me lo haré".

Esta fue la declaración que José Ron dio cuando lo cuestionaron sobre que era su adicción, lo que sorprendió a todos los fans del actor, pues la cantidad de tatuajes que tiene es impresionante, así mismo mencionó que todos y cada uno de los tatuajes que posee tienen un significado muy especial para él, y dio un adelanto de su nuevo tatuaje, el cual será plasmado en una de sus pantorrillas y será un león, ya que el actor dijo que:

"En cuanto termine de grabar me haré un tatuaje en la pantorrilla y será un león, me encantan estos animales, los admiro mucho por su imagen y fortaleza, siempre me he identificado con ellos, por eso me quiero tatuar uno".