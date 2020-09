José Ron asegura en redes sociales que vio un OVNI

José Ron, conocido por su exitosa trayectoria dentro del mundo de las telenovelas en México, causó revuelo en las redes sociales hace algunas horas tras compartir un mensaje en su cuenta de Twitter donde revela que acababa de ver un ovni, hecho que lo dejó sumamente sorprendido.

“Acabo de ver un ovni y es neta, es real”, escribió José Ron en un mensaje de Twitter, el cual ya cuenta con más de mil favs.

Acabo de ver un ovni!!! Y es neta! Es real ‘!! No mames ��!!!!!! — José Ron (@JoseRon3) September 27, 2020

El galán de telenovelas estaba tan entrado con el tema en las redes sociales que hizo otra publicación, en la cual destacó que ya sabe que muchos no le van a creer, sin embargo, es algo que a él le consta y que no le importa lo que digan los demás.

“Sí, ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos y me consta”, tuiteó José Ron.

Cibernautas comparten experiencias alienígenas con José Ron

Te creemos Ron a mi hermano le tocó ver uno en Tepoztlan casi para amanecer lo único que no entiendo es por que no agarran una cámara y sacan evidencias jejeje lo que dijo mi hermano no quiso perder segundos para dejarlo de ver como si fuera una atracción para no evidenciarlo — Jr. (@ramces0516) September 27, 2020

Ante dicho tweet, los comentarios por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, quienes no dudaron en pedirle a José Ron que diera más detalles de su encuentro con los ovnis e incluso le pidieron que si tenía fotos las compartiera; pero eso no fue todo, ya que hubieron cibernautas que aprovecharon la publicación para compartir sus experiencias.

“Te creemos Ron a mi hermano le tocó ver uno en Tepoztlán”, “Sí, ya se están dejando ver más. Y si te toco verlo no es por coincidencia, tienes mucha luz y vibras alto, es muy especial haberlos visto” y “En algún momento cuando era adolescente vi uno junto con mi mamá” fueron algunos de los comentarios que los fans compartieron con el actor.

Te puede interesar: Televisa quita exclusividad a José Ron tras 15 años de trabajo

Dulce y su hija Romina aseguran haber visto OVNIS en el pasado.

Cabe destacar que José Ron no ha sido el único famoso que ha visto OVNIS, pues recientemente la cantante Dulce contó en exclusiva para la revista TVNotas que ella desde pequeña, tuvo la experiencia de haber visto extraterrestres, al igual que su hija Romina y otras personas de su familia.

Fotografías: Instagram