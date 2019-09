José Pablo Minor en una relación gay y tóxica, así será Cuna de Lobos

Una de la caras más conocidas en este 2019 en el mundo del espectáculo, de la moda y de las producciones de Televisa es José Pablo Minor, quien ahora regresa a la televisión con un papel totalmente diferente a lo que ya habíamos visto en Mi Marido Tiene Más Familia, este mismo año, es por eso que le preguntamos cómo se sentiría de representar a un personaje LGBT.

“Bien contento, como lo he comentado Miguel Terranova va más allá de ser gay, es arquitecto, un joven que está enamorado, que tiene una ilusión, una persona que tiene un sueño, que lo ha perseguido, lo ha trabajado y ha luchado por ello, es más que solo un personaje LGBT, no quiero que eso sea lo que lo defina, quiero comunicar lo que pasa en un relación cuando uno se pierde en ella, cuando una de las partes da de más, cuando entrega el poder, no hay un parámetro de cuánto se debe dar, uno da en la relación y sin querer dejas de darte a ti mismo, es cuando las cosas no van bien, me siento contento de contar esta historia”, dijo en exclusiva para La Verdad.

El actor no ha dejado de trabajar durante este año, el cual ha consideró como uno muy bueno: “Me siento afortunado, no he parado, afortunadamente, y ha habido trabajo, viaje y viaje con trabajo, viajar es para mi top 3 de las cosas que amo de la vida, estoy realmente contento porque esto me ha dado la posibilidad de darme mucho a mi mismo en la fotografía, hablando de lo bien que ha andado el tren, se me ha permitido indagar en otras cosas que amo”, reveló en exclusiva.

Sin embargo el crear un personaje requiere preparación y cada actor le imprime su toque y personalidad lo que hace que conecten con el público, esto es algo que Pablo sabe muy bien y nos explicó cómo es que pudo crear a Miguel.

“Lo trabajé con amor y con mucha entrega, cada personaje es diferente, nunca hay una ‘A’ y una ‘Z’ para hacer un personaje, es explorar y para seguir. En este trabajo, me documenté, en el lado oscuro de la gente, en lo psicópata de la mente, y por momentos esa relación que encarné me identifiqué con mi yo de hace mucho cuando era muy joven, en resumen es un momento que te olvidas de ti, eso es lo importante de la historia de Miguel, por más amor que haya de una parte, las cosas no se dan así”, comentó Minor.

“Mucha lectura, videos, cada actor tiene su técnica, la mía es una rutina de ejercicio diferente, es que busco que eso me lleve a otras formas de mi cuerpo, tambien me puse a ver muchas historias que van de la mano con el romance, con el amor puro, el amor de verdad y también el lado más “interesante” con el lado de estos “amores” de psicópatas y las necesidad de depender de alguien”.

También habló de las personas con quienes compartió el proyecto que arrancará el próximo 21 de octubre y que promete ser una gran opción de entretenimiento en horario estelar en televisión abierta.

“Genial es una de las primeras cosas que yo noté, estar en una producción con actores como Flavio Medina, Carlos Aragón, actrices como Paz Vega, Paulette Hernández, cobijado por profesionales que saben lo que quieren, con gente apasionada y talentosa”.

Finalmente nos comentó porque el público debería conocer este nuevo proyecto televisivo: “Porque tiene intensidad, desde el capitulo 1 al 25 pasan cosas, el hecho de resumir la historia en 25 capítulos va mucho más allá de acortar la historia, es más digerible, te llega más rápido, y lo sueltas más rápido también, cómo la mayoría de las cosas hoy, es una nueva historia como la de Miguel, con nuevos temas, muchas gracias”.

