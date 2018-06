José María Yazpik afirma dar su voto al ‘Bronco’ a cambio de esta “petición”

A pocos días de las elecciones presidenciales en México, José María Yazpik afirmó que daría su voto a este candidato siempre y cuando le cumpliera una petición muy especial.

Resulta que durante el primer debate presidencial el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”, comentó que en caso de resultar electo una de sus acciones sería “cortarle” las manos a quienes roben o sean corruptos.

Actor promete voto a 'El Bronco' si le cumple esta petición:

Por lo que José María aprovecho dicha propuesta para hacerle una peculiar petición:

“Sólo votaría por el Bronco si promete cortarle la mano al compayito”, escribió el actor a través de su cuenta de Twitter.

Solo votaría por el Bronco si promete cortarle la mano al compayito. — José María Yázpik (@jmyazpiik) 22 de junio de 2018

Algunos de sus seguidores no podían creer tal petición, ya que el actor no explicó el porqué de su sarcástico mensaje o porque se refería al comediante, sin embargo, lamentablemente los comentarios recibidos no fueron muy positivos, de hecho, la mayoría defendió al personaje de Televisa Deportes.

Edson Zúñiga, El Norteño, alias El Compayito

“No, mal, con eso no se juega. Cuando la brutalidad pasa a ser chiste perdemos sensibilidad mi buen” “Di no a la violencia” “Ese tuit merece un #Ariel …en polvo quita manchas”, fueron tan solo algunos de los comentarios que se leyeron.