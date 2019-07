José María Torre: ¿Qué no era "GUAPO"? Así habló sobre su regreso a la actuación (FOTOS)

José María Torre: “No era GALÁN ” así habla sobre su regreso en la actuación (FOTOS)

El actor y diseñador José María Torre forma parte de una de las producciones más exitosas de la televisión mexicana ‘Por amar sin ley’ y es considerado una de las estrellas más talentosas de su generación.

“Chema” Torre como le conocen algunos ha revelado que la actuación es muy difícil e incluso afirmó que decidió incursionar en otros ámbitos al darse cuenta que no era un galán de telenovelas.

“Es una carrera extremadamente difícil, siempre te pone a prueba, te pone retos y lo que hice no fue salirme tanto de la actuación porque gracias a Dios siempre tuve trabajo, pero siempre como buscar otros horizontes. Yo de repente me di cuenta que no era galán de telenovela”.

Con una gran formalidad el actor detalló que no tenía el físico de galán de telenovela, ni los músculos ni el mechón rubio, además en una telenovela que hizo con Pedro Damián diseñó todo el vestuario y cuando terminó esa telenovela hizo una marca de ropa.

Con 41 años José María Torre se ha ganado un lugar tanto en la industria como en el corazón del público, ya que desde niño se preparó y luchó por demostrar su talento.

“Yo no crecí diciendo quiero ser actor, pero creo más bien es una cosa de destino y luego de vocación (…) Empecé a hacer comerciales desde muy niño, el primer comercial que hice era muy difícil porque pasé un día y medio sin dormir, porque era un comercial con efectos especiales…”

José María Torre participó en su primera telenovela al lado de Eduardo Palomo, pero acepta que su gran oportunidad llegó cuando protagonizó la pareja juvenil en ‘Agujetas de color de rosa’.

Uno de los personajes que también lo sacó de su zona de confort fue “Roberto” de ‘Por amar sin ley’, el cual le dejó un gran aprendizaje en esta segunda temporada, la cual asegura fue muy gratificante grabar.

Sobre una tercera temporada que se suena posiblemente para “Amar sin ley”, José María Torre destaca que sería magnífico para que los personajes tengan un cierre y sobre todo se sigan mostrando casos de la vida real.

“Yo creo que sí da, por personajes, por historia, por casos. Creo que daría para una tercera y darle un cierre poderoso. A fin de cuentas creo que es una franquicia y podemos no estar nosotros, pero seguir una franquicia de abogados, entonces una tercera estaría muy bien y sólida”.

“Chema” Torre destacó que por lo pronto se enfocará en una película que está filmando, en su faceta de productor y resaltó que podría regresar a la televisión, siempre y cuando sea un personaje que implique retos.

