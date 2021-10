José María Napoleón es operado de emergencia tras sufrir un accidente ¿Qué pasó?

El cantante mexicano José María Napoleón, fue operado de emergencia el pasado jueves 7 de octubre luego de sufrir un accidente mientras hacía deporte. Pese al accidente el cantante aseguró que se encuentra bien y que está acostumbrado a ejercitarse.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de “Eres” o “Leña verde” dio la inesperada noticia, pues compartió un video momentos antes de entrar al quirófano. En la grabación el cantante se dio a la tarea de informar a sus seguidores lo que había ocurrido pues aseguró que sufrió una “rotura en el hombro”.

Bastante calmado y con la sencillez que lo caracteriza el cantante inició el video presentándose para luego informar lo que había pasado, asegurando que sería operado en una hora.

"Quiero compartirles que en una hora estaré entrando a la sala de cirugía, sufrí un pequeño accidente; siempre he hecho mucho deporte, ya se los he contado muchas veces, y sufrí una rotura en mi hombro", añadió en el video compartido en su cuenta de Instram.

Compartió la noticia para que no surjan rumores

El cantante aseguró que sería operado de emergencia por las lesiones que sufrió

y que fue él quien decidió dar la noticia a sus seguidores para que luego la información no se distorsione, además señaló que quiere seguir siendo amigo de los fans y por ello decidió dar la noticia.

“Se los digo yo para que no... A veces se distorsionan las cosas y no me gusta; quiero ser yo, seguir siendo amigo de todos ustedes y compartirlo con todos. Qué estén muy bien, hasta luego".

¿Cuántos años tiene José María Napoleón el cantante?

El cantante ha acumulado grandes éxitos

El cantante José María Napoleón nació el 18 de agosto de 1948 por lo que actualmente tiene 73 años de edad. Es en un gran cantautor mexicano, quien se hizo famoso a temprana edad gracias a sus temas como “Vive”, “Ella se llamaba Martha”, además llegó a escribir canciones para otros grandes artistas como el tema “Lo que no fue no sera” interpretada por José José.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!