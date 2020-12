José Manuel Figueroa se siente más solo que nunca ¿En depresión?

José Manuel Figueroa fue invitado de Omar Chaparro en el programa Tu-Night el cual ha tenido una gran audiencia desde su estreno, pues el conductor ha demostrado que puede estar a la altura de un late show de entrevistas, tal y como lo tienen los formatos estadounidenses.

Ha este programa acudió el cantante, quien aprovechó la oportunidad de hablar de sus sentimientos, y hasta de cómo ha sido su vida desde la muerte de su padre en 2015, cuando falleció Joan Sebastian.

En ese sentido, en la conversación entre Omar Chaparro y el hijo de Joan Sebastian, se destacó que este se siente en soledad, pues asegura que le hace falta su padre, y sus hermanos Sebastián y Trigo, pero que además tiene una cuenta pendiente, pues se quedó con ganas de decirle algo al ídolo del regional mexicano.

"Me he quedado con ganas de decirle lo enfadoso que fue que se muriera. Me he quedado con ganas de decirle 'Papá, tenías la boca retacada de razón. Me haces falta tú', pero ahora me siento más solo que nunca”