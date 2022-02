José Manuel Figueroa no pagaría por ver a Ninel Conde en OnlyFans

El hijo de Joan Sebastián bromeó al decir que su esposa no lo dejaría contratar una suscripción.

Pese a que Ninel Conde debutó en OnlyFans hace más de una semana, no se puede negar que su incursión en dicha plataforma sigue dando de que hablar en las redes sociales y ahora es José Manuel Figueroa quien se pronuncia al respecto en un reciente encuentro que tuvo con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Fiel al sentido del humor que le caracteriza, el hijo de Joan Sebastián bromeó al decir que también está próximo a abrir su perfil, motivo por el cual no se suscribiría al de su ex pareja, además de que no tendría el permiso de su nueva novia, la modelo y presentadora venezolana Marie Claire Harp.

“No, porque yo quiero hacer mi OnlyFans…. No, yo respeto su mentalidad, su forma de pensar y a parte no creo que mi mujer me deje”, declaró José Manuel Figueroa.

Finalmente, el intérprete de ‘Callados’ aseguró que no está de acuerdo con su decisión pero que la respeta: “Cada quien su cuerpo, cada quien hace lo que quiere… No me gustaría que mi pareja lo hiciera, no me gustaría que el día de mañana tenga que explicarle a mis hijos que tiene esas imágenes o videos en las redes sociales, porque se quedan ahí para siempre”.

Giovanni Medina vigila sus acciones

Giovanni Medina confesó sin pena alguna que se ha suscrito a su perfil con el fin de salvaguardar el bienestar moral de su hijo Emmanuel.

La decisión de la ex pareja de “El Bombón Asesino” contrasta con la de Giovanni Medina, quien sin pena alguna confesó en entrevista para la revista TVNotas que sigue su perfil e incluso presumió que él fue el primer suscriptor. Sin embargo, debes de saber que sus motivos distan del placer, ya que lo hizo para mantenerla vigilada, esto por el bien de su hijo.

Eso sí, él también comparte la misma postura del cantante en lo que respecta a su debut en esta plataforma. “Antes de exponerse así, debería de pensar más en sus hijos… Cuando somos padres, tenemos una responsabilidad en nuestro comportamiento y debemos proteger a nuestros hijos, emocional y moralmente”, declaró el empresario y padre de Emmanuel.

¿Cuánto cuesta el OnlyFans de Ninel Conde?

Para poder acceder al exclusivo contenido de "El Bombón Asesino" deberás pagar una suscripción de 20 dólares al mes.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el acceso al exclusivo contenido que comparte Ninel Conde en su perfil de OnlyFans tiene un costo de 20 dólares al mes, pero debes de tener en cuenta que ella no subirá material explícito pero que sí está dispuesta a elevar el nivel de sensualidad que usualmente muestra en redes sociales.

