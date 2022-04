José Manuel Figueroa confiesa sabía de la relación secreta de Ángela Aguilar

José Manuel Figueroa es un famoso cantante que recientemente ha creado polémica por que confesó que ya estaba enterado de su romance; además se mostró molesto por una escultura de su padre porque no se parece a él.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, comentó en entrevista con Despierta América.

Hay que recordar que la talentosa Ángela Aguilar está en el ojo del huracán por las críticas por su romance con un hombre 15 años mayor, quien es compositor de nombre artístico Gussy Lau, José Manuel Figueroa opinó al respecto y sorprendió al confesar que él ya estaba enterado del romance.

José Manuel Figueroa envía mensaje

Por si fuera poco, igualmente comentó que admira mucho al novio de Ángela Aguilar por su trabajo como compositor: “eres el único compositor que envidio actualmente, eres un gran compositor, y esto te debe de servir hermano para que compongas canciones más ch*ngonas, canciones mejores, mucho mejores, te quiero, te mando un abrazo”.

Por último, el hijo de Joan Sebastian expresó: “yo creo que el día que ella se enamore perdidamente y le rompan el corazón va a cantar espectacular, va a cantar hermoso, va a cantar divino esa mujer, ¿ya es mujer o todavía es menor de edad?,

“Esa mujer va a cantar hermoso, cuando esa mujer aprenda a cantar del dolor, uff, ojalá algún día pueda yo producir algo con ella, sería fenomenal”.

El busto de Joan Sebastian en Taxco

Entre otros detalles el famoso cantante lamentó que se desveló un busto en Taxco, Guerrero en honor a su papá Joan Sebastian el pasado 8 de abril no se parezca nada al cantante.

Cabe destacar que ante eso comentó para finalizar: “Yo creo que le iba a dar mucho gusto el homenaje que le hicieron a Don Pedro Rivera, le hubiera dado gusto, se agradece al final de cuentas el gesto, gracias de verdad, yo creo que lo organizaron pésimo, fatal”.

