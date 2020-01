José Manuel Figueroa cayó de su caballo en pleno Palenque (VIDEO)

El cantante y compositor José Manuel Figueroa, hijo del fallecido intérprete Joan Sebastian, sufrió un susto durante un concierto en un palenque del municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, luego de que el caballo en el que ingresó cabalgando se asustara por la pirotecnia y arrojara al cantante, cayendo fuertemente sobre el suelo del lugar.

Fue el mismo José Manuel Figueroa de 44 años de edad quien compartió en sus redes sociales el terrible momento de la caída, donde todo el público que se encontraba presente en el lugar comenzó a gritar al temer por la vida del cantante. en la publicación que realizó José Manuel, describió “si no me quito (el caballo) me pisa, pero no por mal intencionado”.

Sin embargo, el compositor y actor defendió a su caballo llamado Gardel, ya que sabe que estos animales reaccionan de manera impulsiva antes los fuegos artificiales, por lo que lo único que le quedaba al cantante era tratar de esquivarlo para que no le ocasionara un daño mayor.

"El caballo está impuesto para activarse con la pirotecnia. Fue un accidente en Texcaltitlán, Estado de México… No cae el que no se sube, desgraciadamente reventó la montura. Nada que hacer (más que) levantarse, sacudirse y entregar el corazón al público, como mi viejo (Joan Sebastian)”, explicó José Manuel.

NO TUVO GRAVES LESIONES JOSÉ MANUEL FIGUEROA

Para la buena suerte del cantante José Manuel Figueroa, el caballo logró reconocer su voz en medio de la tensión y se tranquilizó, lo que le dió la oportunidad de ponerse a salvo. A pesar del incidente, José Manuel afirmó que los animales aprenden con cariño y no con golpes, por lo que seguirá amando a su caballo Gardel a pesar de o ocurrido.

Además, el cantante confirmó que solo recibió un fuerte golpe por la caída, sin embargo continuó su show y agradeció al público tan entregado que se presentó ese primero de enero en el Palenque de Texcaltitlán, quienes le mostraron su entero apoyo después de accidente.

