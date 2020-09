José Luis Rodríguez “El Puma” decidió perdonar a sus hijas ¿Será?

Al parecer el cantante originario de Venezuela, José Luis Rodríguez “El Puma” decidió “acabar” con la disputa familiar que sostiene con sus hijas Liliana, así como Lilibeth, perdonándolas y dejando a un lado cualquier tipo de rencor, ya que para él siempre serán su familia.

El intérprete de 77 años fue entrevistado por Verónica Lozano del programa argentino Cortá por Lozano y allí expresó que el pasado hay que dejarlo atrás, aunque reconoce que no tiene una relación cercana con ellas.

“No puedo cargar toda la vida con el pasado, ya quedo atrás. No tengo resentimientos con ellas, las amo y las perdoné. A veces uno no es afín, aunque sea familia. Los hijos son de Dios y tú los tienes que educar. Yo estoy tranquilo, no me gusta el escándalo y siempre hui de los chismes”, señaló en la entrevista.

“El Puma” decidió perdonar a sus hijas

José Luis Rodríguez “El Puma” decidió perdonar a sus hijas ¿Será?

Por otro lado, el considerado leyenda en Venezuela dijo que sus hijas ya no son niñas, al tener más de 50 años, reiterando que cuando una relación termina se debe pasar página.

José Luis Rodríguez “El Puma” expresó que siempre ha tenido una vida tranquila, libre de cualquier escándalo y quiere continuar por este camino en el medio del espectáculo.

José Luis Rodríguez “El Puma” decidió perdonar a sus hijas ¿Será?

Hijas de “El Puma” lo llaman convenenciero

“Mis hijas tienen 55 y 53 años y no son ningunas niñas. Cuando me separé de su madre, Liliana y Lilibeth tenían 18 y 20 años. Cuando una relación se termina no hay que mirar hacia atrás, no conviene hurgar en el pasado. Lo que me gustaría es que dijeran la verdad, pero yo las perdoné porque son mis hijas y las amo tal y como son”, afirmó.

Te puede interesar: Melany Mille sin miedo a la críticas, responde a sus detractores

Cuando se le consultó sobre una polémica declaración en la que aseguró que si una de ellas muere y no se reconcilia, no pasa nada. “Nos vemos en el cielo”, puntualizó: “Todas las religiones creen en la vida después de la muerte. Cuando muera quiero ver a Cristo en el cielo y para mí es normal decir que, si no te veo aquí, te veo en el cielo”, se justificó. “Es mi fe, es esperanza. No fue para burlarme de ellas ni de nadie”.

Con infomación de El Farandi