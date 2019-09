José José: su hijo José Joel exige autopsia y archivo clínico a Sarita

Sarita se ha convertido en la villana oficial de la historia de José José, y es que en menos de un día ha dado 5 entrevistas privadas a varios medios de estados unidos, pero no se ha podido contactar ni por mensaje de texto a sus hermanos, quienes volaron a Miami tras enterarse de la terrible noticia del fallecimiento de José José.

Y es que como si fuera toda una película de suspenso, o una telenovela, Sarita habría “prohibido” o evitado que José Joel y Marysol vieran a José José durante año y medio, debido a una serie de disputas que había entre los intereses sobre el testamento del cantante, y quien se quedaría con herencias, regalías etc.

En ese sentido, José Joel ha platicado con Paty Chapoy y el equipo de Tv Azteca, contando su versión de la historia, pues a más de un día de la muerte del ídolo de México, aún no han podido localizar el cuerpo de su padre.

“Ahora no contesta, ahora no nos dice nada, ahora está dando entrevistas por doquier, y estamos muy enojados, desconcertados porque aquí estamos y no sabemos dónde está el cuerpo de mi papá”