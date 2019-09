José José intentó SUICIDARSE (VIDEO).

José José intentó SUICIDARSE.

La tarde de este sábado lamentablemente perdió la vida a la edad de 71 años el conocido y afamado cantante José José, mejor conocido como ‘El Príncipe de la Canción’, quien interpretara éxitos como ‘El Triste’, ‘Almohada’, ‘La Nave del Olvido’, ‘Lo dudo’, entre otras.

Con la triste noticia para el mundo del espectáculo han salido algunas versiones que José José en una ocasión intentó suicidarse.

“Me cuesta trabajo hablar por la falta de aire en el pulmón y de la tráquea del lado izquierdo, pero mis cuerdas vocales están limpiecitas”, reveló a la agencia Notimex hace unos años.

José José reveló que intentó suicidarse

Por dicha situación el cantante José José reveló que en un momento de su vida pensó en suicidarse, así lo reveló en una entrevista ‘El Príncipe de la Canción’.

“Cuando perdí la voz por primera vez, pensé en el suicidio. Hubo una vez en que me metí la pistola en el paladar y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía?”, dijo en entrevista al programa Primer Impacto.

Fue en la década de los 80’s cuando el famoso cantante José José se intro en el mundo del alcohol y las drogas, por lo que tuvo que inyectarse cortisol para disminuir los niveles de estrés que le generaba las fuertes cargas de trabajo, algo que a lo largo de los años le afectó a José José.

El mundo del espectáculos en México sin duda este sábado 27 de septiembre ha perdido a uno de los más grandes cantantes de la historia, debido a las complicaciones en el al cáncer de páncreas que padecía ‘El Príncipe de la Canción’.

