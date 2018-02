José José deja fuera a sus hijos de su testamento

Una persona cercana a la familia de José José reveló para una revista de espectáculos que la hija del príncipe de la canción, Sarita lo convenció de irse a Miami pese a que pudo haber muerto en el viaje-, y junto a una televisora, ha negociado la exclusiva de su muerte y para finalizar se reveló que José José ya hizo su testamento en donde dejo fuera a dos de sus hijos.

Al parecer, el dinero es el principal motor, y también confesó que ni José Joel y Marisol, aparecen en el testamento del príncipe de la canción.

Todo ha sido muy hermético, pero se ha escuchado que una televisora en Estados Unidos planeó todo junto con ella.

Estos son algunos detalles de la entrevista:

Entonces no lo está haciendo sola...

“No, porque no tiene dinero como para solventar todos los gastos de su papá en esas condiciones. Además, se dice que está siendo asesorada por una de sus medias hermanas, Monique, a quien José José acusó de haberlo defraudado mientras llevó su carrera en 2008, cuando le dio el derrame cerebral a Sara”.

¿Sabes si hay testamento?

“Sé que sí, y que José José dejó como herederos universales sólo a Sara y a su hija; a los otros hijos de plano los quitó (Marysol y José Joel)”

¿Pepe y Marysol qué piensan hacer?

No sé. Dicen que Sarita les jugó chueco y les preocupa que en Estados Unidos, ellos no pueden hacer nada. Por ahora están herméticos, dolidos. Si les preguntas, te van a decir que no piensan hacer ni decir nada; dirán que ¿para qué?, pues a final de cuentas su papá siempre ha hecho lo que ha querido, pero están angustiados, pues han llamado a casa de Sara y no contestan”,

José Joel aclara estado de salud de José José

Luego de que se diera a conocer que la vida de José José estaba en peligro debido a una recaída en su salud, es su hijo José Joel quien explicó en entrevista para el programa Ventaneando que aunque es verdad que su famoso padre sigue hospitalizado, no se debe a que su vida corra riesgo.

Tras ser captado abandonando el nosocomio, el hijo del “Príncipe de la Canción” reveló el motivo que tiene al cantante en ese lugar. “Salieron creo que a cambiar maletas no me hagas mucho caso, fueron pues porque si lleva aquí un rato, fueron y regresaron, y ahorita justo le quitaron las grapas y decidieron que se quedara la semana para estarlo monitoreando y demás, fue una operación pesada, y la verdad es que sí salieron, regresaron, y pues aquí siguen a la expectativa de que el médico ya lo dé de alta bien, que me imagino será para Navidad, entonces estamos muy contentos”.

Sobre la gravedad de este internamiento, José Joel declaró: “ahí es donde ya se desprenden situaciones que no son en lo más mínimo de emergencia, sería otro mi semblante, sería otra mi cara, ahorita pues vengo a visitarlo, a cotorrear con él, a ver que se le ofrece, cómo está, la verdad es que está muy recuperado para la operación que fue, para lo que ha sido este año, sabemos que tanto sus radiaciones, sus quimios y demás las ha aguantado muy bien, y ahorita que gracias a Dios parece ser, te digo parece ser porque todavía no tenemos el diagnóstico final del doctor, pero que ya el cáncer se erradicó, que ya quedó completamente afuera de su cuerpo, y ahorita viene la recuperación, es una recuperación lenta”.

Al ser interrogado por la pérdida de peso de José José, el también cantante explicó: “(lo) va recuperando, obviamente esta delgado, pero está de buen ánimo, está comiendo, que obviamente por la operación (que) es en el intestino le duele, entonces va comiendo despacito y todo”.

Finalmente, el hijo del intérprete confesó que su familia espera tener el alta definitiva de su padre antes de Navidad, fecha que planean pasar juntos para consentir a José José tras el difícil año que vivió.