José José bien muertito y ¡ya le salió una amante!

A raíz de la muerte del entrañable José José han ido saliendo muchos trapitos al sol sobre la doble vida que tenía el cantante mexicano, quien no solo desarrolló un vicio por el alcohol sino también por bellas mujeres.

Es así como hace pocos meses se develó la identidad de Sol Ibarguen, quien se presentó a sí misma como la amante del Príncipe de la Canción mientras estaba casado con Anel, la madre de sus hijos José Joel y Marysol Sosa.

La identidad de esta mujer fue revelada por el programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, donde se mencionó que es originaria de Monterrey y con quien presuntamente José José habría tenido una relación extramarital en la década de los 80.

Sol Ibarguen no ha querido pasar desapercibida para sacar ventaja desde que se dio a conocer como ‘la querida’ de José José, ya que poco a poco ha dado a conocer pruebas que avalen la relación que tuvo con el difunto.

Tal es el caso de las fotografías inéditas que publicó en sus redes sociales donde José José aparece abrazándola y hasta besándola cuando ella apenas era una jovencita, revelando también que tiene un hijo fruto de la relación con el cantante.

Sin embargo, una de las confesiones que más ha llamado la atención por parte de Sol, es que asegura que el disco más exitoso del Príncipe de la Canción, ‘SECRETOS’, se habría inspirado en su relación con él, cuando anteriormente Sara Salazar ya se había adjudicado este beneficio.

Luego de que se destapara el supuesto amorío que tuvo José José con Sol Ibarguen, la mujer no dudó en expresarse terriblemente de Anel, a quien llamó anciana.

Y es que la regiomontana utilizó sus redes sociales para pedir que ya no la compararan con Anel, pues la acusó de usar maquillaje en exceso, además de asegurar que ‘no le llega los talones’.

Al pie de la imagen posteada en la cuenta personal de Instagram de Sol Ibarguen, la mujer escribió:

“Ya no me estén comparando con la anciana(…)no me llega ni ella ni nadie a los talones viejas ogts”.