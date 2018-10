José José aclara todos los rumores que hay entorno a su "delicado estado de salud y su secuestro"

José José reapareció para aclarar los rumores que lo rodean. Con un audio difundido a través de sus redes sociales, el intérprete de "El triste" se dirigió a sus seguidores.

El príncipe de la canción, ha tenido que salir y enfrentar todas las especulaciones de las que ha sido víctima, ya que recientemente se ha hablado mucho acerca de su delicado estado de salud.

"Y quería reportarme también con ustedes porque he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto, amigos. Sarita me ha estado cuidados desde que salí de el hospital, aquí he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor. Estamos muy contentos, estamos todos siguiendo los tratamientos como debe de ser. Así que por favor sepan que estoy muy bien en mi casa con Sarita mi hija, mis médicos, mis medicinas y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí, les mando un abrazo. Dios los bendiga, amigos", agregó el intérprete.