José José: Supuesto hijo del cantante envía contundente mensaje a José Joel

El cantante Manuel José, el joven colombiano que asegura ser el hijo de José José, ha causado revuelo en las redes sociales al realizar polémicas declaraciones sobre José Joel y Marysol, pues el artista ha comentado a través de una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", que no busca colgarse de la fama de nadie.

La muerte de "El príncipe de la canción" ha sido uno de los momentos más impactantes del medio de la farándula, pues hasta el día de hoy, diversas situaciones han salido a la luz con respecto al pasado del fallecido cantante, entre ellos la aparición de un supuesto cantante quien dice ser el hijo de José José.

El joven logró acaparar la atención del cantante cuando él se presentó en un concurso de canto al interpretar "Lo pasado pasado", uno de los grandes éxitos del intérprete mexicano, pues su voz es casi idéntica al del famoso artista.

En la entrevista Manuel José comentó que tras la muerte de José José no pretende colgarse de la fama del fallecido cantantes, pues ha demostrado durante sus presentaciones que tiene un gran talento.

Recordamos que José Joél mencionó que demandaría al cantante colombiano debido a que él se presenta en sus conciertos utilizando el nombre de su papá:

"Yo no me quiero colgar en ningún momento de la fama y la imagen nadie, yo creo que ellos están confundidos y desinformados. Y antes de uno ponerse hacer demandas o ataques, se tiene que informar para que después no tenga la vergüenza de lo que estás diciendo".

"Yo vengo a cantarle al amor, a transmitir ese mismo legado romántico. Don José José cuando fue a Colombia en el año de 2012, me da su bendición, me abraza y me besa y me dice: 'Dios sabe muy bien donde deposita sus dones y tú tienes un don de Dios en esa gargante para cantarle al amor para unir a las parejas para que la gente sea feliz'". Mencionó el cantante.