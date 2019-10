José José: Los momentos más emotivos de su funeral en México

José José ha partido para siempre, sin esperanza de que regrese, pero antes, una parte de él, debía llegar a México, lugar que lo vio nacer, crecer y consolidarse. Como diría la canción, “México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti” finalmente, después de toda una disputa sobre lo que pasaría con sus restos, José José llegó a México para ser despedido por sus fans.

El homenaje se llenó de seguidores, quienes no dudaron en despedirse haciendo fila desde muy temprano para poder ocupar un lugar en las afueras del palacio de Bellas Artes, lugar que ha sido lugar para despedirse de figuras como Juan Gabriel y Octavio Paz.

Aunque muchas personas se quedaron con las ganas de entrar al recinto, permanecieron a las afueras, donde interpretaron canciones como “La Nave del Olvido”, “El Triste” entre muchas otras.

El homenaje comenzó, y tras un par de horas, los restos del cantante fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe, donde hubo una misa y actos de honor, incluso su hija Marysol interpretó unas canciones en memoria de su padre.

La orquesta sinfónica nacional fue quienes recibieron las cenizas de José José interpretando “La Nave del Olvido”. También la estudiantina de La Salle interpretó Amar y Querer.

El homenaje de José José brillo por la ausencia de Sarita, quien decidió no hacerse presente, por lo que muchos fanáticos agradecieron que no estuviera, ya que no hacía falta pues como dice el hashtag en honor de José José, #EsDeMexico

Los restos de José José pasaron por la colonia Clavería, antigua zona donde vivía el cantante en su juventud, para finalmente ser depositados en el Panteón Francés, donde yacerán por el resto de los tiempos.

