José José: Indignan las Selfies de Sarita con 'Admiradores' durante el funeral

Sarita se ha convertido en una de las villanas más odiadas de la televisión mexicana, pues ha sido la persona encargada de alejar a José José de sus hijos mayores durante su último año de vida, por ello, ahora durante las primeras semanas de la muerte de José José, han salido a relucir los trapitos de Sarita al sol.

Y es que, aunque ante las cámaras ya “se reconciliaron los hermanos” la sociedad mexicana no se cree la historia y están todos al filo del asiento para saber cuáles serán los siguientes y malignos movimientos de Sarita, o al menos eso es lo que esperan los internautas.

Lo último que ha causado la indignación de los internautas es que, la Sarita aprovechó el funeral de su papá para hacer más popular su carrera como influencer, pues cada que le pedían una foto algunos de los presentes, Sarita sonreía como si nada pasara, lo que causó que de nuevo salieran memes, y comentarios negativos en su contra.

De hecho, aún grandes personalidades del mundo del espectáculo, han asegurado que no confían mucho en Sarita, y que no se tragan la historia de esta joven chica, sobre todo el elenco de ventaneando.

Lo que más causa molestia en los seguidores de José José es que el funeral debía ser sin fotografías ni celulares, por respeto al fallecido cantante, sin embargo, al parecer sarita no respetó la indicación, pues, aunque los teléfonos no eran suyos, no era el momento para sonreír a la cámara, o al menos eso es lo que alegan los internautas.

Actualmente el tema del cuerpo de José José es de nuevo polémica, pues se dice que se incinerarán los restos y se irán la mitad de la ceniza a México, sin embargo, los hijos mayores han pedido una prórroga para que se llegue a un nuevo acuerdo sobre los restos del príncipe de la canción. Lo que sí es seguro, es que en los próximos días habrá un homenaje en la ciudad de México.

