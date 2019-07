José José: Ex manager de "El Príncipe de la Canción" revela cambios en su testamento.

José José en los últimos mese se ha encontrado delicado de salud y con algunas cuestiones entre sus hijos que no dejan en paz al cantante, de manera reciente una ex manager de “El Príncipe de la Canción”, Laura Núñez reveló que el intérprete habría cambiado su testamento para que Sarita sea la que se beneficie de las regalías del cantante.

“Ella ya es ama y señora de la voluntad del señor, que es lo peor (…) ya lo vimos que lo hizo firmar, ya estamos conscientes, no hay que esperar a que suceda nada”, aseguró en una reunión con la prensa.

La revelación de la ex manager de José José ha dejado en claro que su hija mejor se ha convertido en la heredera única del afamado cantante. Además aseveró que su hija Sarita de 24 años de edad es mantenida en Estados Unidos con las regalías de las canciones del intérprete de “El Triste”. De igual manera dijo que ya no ha buscado a “El Príncipe de la Canción”, debido a que ha recibido un rechazo constante; pero que sabe en donde localizarla para cuando lo necesite.

“Ya no hemos estado insistiendo a hablar con él, yo creo que él sabe que estamos aquí cuando el levante la mano, estamos siempre para atenderlo y sin querer nos enteramos cosas de él, porque obvio, no toda la gente de allá tiene mi número y sin embargo, me dicen: está bien, sigue delgadito”.

Respecto a su condición actual de José José, la ex manager Laura Núñez dijo que le desea siempre lo mejor y que ya todo queda en la voluntad de Dios respecto a la salud del cantante.

“No ha salido, ni de la televisora de allá que luego le hacía los numeritos, por supuesto que sí es doloroso, pero ya nos estamos acostumbrando, ya año y medio, vas asimilando las cosas, sólo le pides a Dios que esté muy bien y que sea su voluntad”, concluyó.

