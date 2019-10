José José: Ex mánager confesó a "Venga la Alegría" lo que hizo Sara Salazar

La muerte de José José ha sido un momento muy polémico en el mundo del espectáculo debido a la manera en que se llevó a cabo su funeral, pues tanto la viuda como su hija fueron criticadas en las redes sociales al ocultar información sobre las causas del fallecimiento del intérprete mexicano, sin embargo, en el programa " Venga la Alegría" dieron a conocer una entrevista con un amigo del cantante.

La conductora Flor Rubio dio a conocer la entrevista que tuvieron con el ex mánager del "Príncipe de la canción, pues Alberto Hernández fue un gran amigo del artista y durante las confesiones reveló polémicos momentos de Sara Salazar y su hija, quienes se convirtieron en las más odiadas en las redes sociales.

Durante la entrevista el ex manager confesó que tuvo una gran amistad con el famoso, pues antes de entablar una relación laboral, fueron buenos amigos, sin embargo, él por unos pleitos que comenzó a tener con la viuda Sara Salazar prefirió terminar la relación de trabajo con el cantante.

"Fue obligado, más que obligado fue por un pleito realmente, yo me peleé con la señora Sara y decidimos tener ni un trato más, ella no quiso que yo siguiera trabajando con José José. Desde el 96, 97 me puso el ojo en la mira y hasta el 2005 fue cuando realmente yo ya termino todo trato laboral con José José y ella se queda al cien por ciento a cargo de todo".

El ex manager del cantante mexicano comentó que él se tuvo que ausentar por unos días debido a que se encontraba enfermo, sin embargo, esto le enfureció a la viuda y mencionó que era mejor que él se encargara del lanzamiento de Sarita Sosa.

"Fue por un problema de nada, fue una cosa que no tenía ni siquiera sentido. Regresamos de una gira de trabajo por Ecuador y yo regrese enfermo".

