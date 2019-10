José José, Edith González, y otros famosos que son recordados en Día de Muertos

México está en víspera del día de muertos, y por ello es normal ir caminando por la calle viendo algunos altares, de familias que desean conmemorar a sus seres queridos, pero también se ha dado alrededor de todo el país, algunos altares conmemorando a los más grandes ídolos, que han perdido la vida, pero que su música, u obras, permanecen entre nosotros, tal es el caso de José José, Selena o Celso Piña.

Por ello, a través de internet se han hecho virales algunas de los mejores altares, o tributos a los famosos, con el fin de celebrar su vida y conmemorar su muerte, en esta época donde todos los mexicanos celebran a quienes se adelantaron en el camino.

Tal es el caso de una primaria en Mérida, que realizó un panteón con las lápidas de Varios Famosos, incluyendo Jenni Rivera, Edith González, Michael Jackson, Celso Piña, José José, entre otros.

Además, en Monterrey varios mercados realizaron algunos altares con la imagen de Celso Piña, quien era oriundo de dicho estado. Asimismo, agregaron la imagen de José José, pues su muerte lastimó a todo el país.

Otra de las personas que predominó en algunos altares en internet fue Edith González, sin embargo, muchos internautas han criticado fuertemente a Tv Azteca, por no poner su fotografía en el altar oficial de la televisora

Otro de los mayores tributos ha sido el que le realizaron a Selena Quintanilla, a quien le hicieron una catrina en el paso Texas, misma que también se ha hecho viral en internet.

El divo de Juárez, Juan Gabriel, no podía faltar, pues también le han dedicado sus ofrendas. No cabe duda que el Día de Muertos es una ocasión muy especial, ideal para recordar a nuestros ídolos, que aunque ya no están en vida.

