José José: Ana Bárbara rinde homenaje al cantante con emotiva canción (VIDEO)

El inesperado fallecimiento de José José ha dejado al mundo muy conmovido tras su partida, pues el cantante murió a la edad de 71 años en un hospital de Miami, Florida; el famoso ha dejado un legado de una larga trayectoria en la música.

Cantantes y actores a través de las redes sociales, compartieron emotivos momentos que compartieron con el cantante, enviando conmovedores mensajes para recordar el gran artista, pues era un cantante humilde con su público.

Te puede interesar: Muere José José a los 71 años, El príncipe de la canción descanse en paz

Cabe mencionar que la intérprete de "Bandido" expresó su sentir ante la muerte de José José con unas emotivas palabras de cariño y respeto.

"Apenas puedo escribir de lo conmovida que mi alma está, me duele tanto tu partida, pero mi compromiso con todos los que como yo te aman, va más allá y me inspira para dejar de lado la tristeza y detenerme a reflexionar. ¡Quién es nuestro José José! Porque no sólo nos dejas tu maravillosa “Obra Maestra” que es grandiosa, única y trascendental, convirtiéndose en un Patrimonio al mundo de la Música para la Posteridad".

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

Ana Bárbara recuerda a José José con una emotiva interpretación

La muerte del "Príncipe de la canción" ha estremecido a los famosos del medio del espectáculo, y la cantante grupera Ana Bárbara rindió un homenaje al cantante interpretando una de las canciones que ha sido una de las favoritas de sus fans.

La cantante Ana Bárbara interpretó el tema "Lo pasado pasado" acompañada de su guitarra; la famosa a través de la música quiso recordar al famoso cantante José José dedicándole una interpretación; el video cautivó a miles de usuarios quienes enviaron emotivos comentarios ante la muerte del artista.

Si quieres ver más contenido de José José ¡DALE CLIC AQUÍ!