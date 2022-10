José Joel saca a Marysol Sosa del testamento de José José

Hay un fuerte distanciamiento entre los herederos de "El Príncipe de la Canción".

Hace apenas unos días se conmemoró el tercer aniversario luctuoso de José José con un homenaje que se llevó a cabo desde el Foro Cultural Azcapotzalco de la CDMX a cargo de José Joel. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Marysol Sosa no estuvo presente, lo cual refuerza los rumores de una supuesta enemistad entre ellos.

Ahora, una persona cercana a la familia de Anel Noreña revela que el hijo del fallecido cantante ha logrado su cometido de dejar fuera a su hermana del testamento, algo que a ella no le afecta en lo absoluto debido a que ha dicho en más de una ocasión que no le interesa el dinero y que es muy feliz con la familia que ha formado junto a Xavier Orozco.

El cantante presuntamente manipuló a su madre para que dejara fuera del testamento a su hermana.

“No es lo mismo repartir entre dos que entre tres. Marysol le firmó a su mamá un papel donde dice que no quiere nada, cediéndole todo, cualquier peso que haya”, declaró la persona entrevistada en exclusiva para la revista TVNotas.

De igual modo, se mencionó que José Joel busca que su madre renuncie a sus derechos como heredera universal del testamento, el cual actualmente solo los beneficia a ambos. Por su parte, Marysol Sosa ha dicho que solo está interesada en hacer justicia y aclarar todas las dudas que surgieron tras la muerte de “El Príncipe de la Canción”.

José Joel utiliza a su padre para figurar

Aseguran que José Joel utiliza la imagen de su padre para levantar su carrera musical.

Al ser cuestionada sobre si ella fue invitada al homenaje que organizó su hermano, la persona mencionó que sí pero que tomó la decisión de no asistir debido a que lo considera “un oportunismo de José Joel para promocionarse a costillas de su papá” y demostrar a la prensa que en su familia no hay un distanciamiento.

No obstante, la ausencia de la hija de Anel Noreña lo benefició debido a que no hubo quien pudiera opacarlo, esto pese a que fue duramente criticado por utilizar un holograma del fallecido cantante: “Sabe que su hermana es mucho más querida por la gente que él y no quiso quedar evidenciado”.

Te puede interesar: Anel Noreña confesó que José José le dejó de testamento puras deudas

¿Cuándo murió José José?

A tres años de su muerte, el cantante sigue siendo recordado con mucho cariño.

José José murió el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida a causa de complicaciones de salud derivadas del cáncer de páncreas que padecía. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, han pasado 3 años de su fallecimiento y “El Príncipe de la Canción” sigue siendo recordado por sus fans con mucho cariño.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales