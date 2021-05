El hijo del segundo matrimonio que tuvo José José con Anel Noreña, José Joel, habló por vez primera respecto a las propiedades que estarían estipuladas en el testamento que el pasado 5 de abril nombró a su progenitora como heredera universal de los bienes del “Príncipe de la canción”.

Según con el también candidato a diputado por el Partido Encuentro Solidario (PES), el documento incluye dos inmuebles ubicados en los Estados Unidos. No obstante, hasta el momento, ni la madre de José Joel ni su familia han iniciado con el trámite legal para su reclamo.

Revelan propiedades incluidas en testamento de José José

José Joel revela las propiedas incluidas en el testamento de José José.

“Tampoco son tantas, hasta donde sabemos es el departamento en Miami, donde cuando se vende la casa grande lo compra mi papá para supuestamente vivir con la señora Sara el resto de sus días y luego la casa que le hizo comprar la niña (Sara Sosa) donde están ahorita todos metidos y atorados con los pagos, porque no hay un orden, que si está endeudada, que si no ha pagado la hipoteca, no sabemos porque no es algo que nos quite el sueño”, dijo José Joel para El Universal.

La Verdad Noticias informa que José Joel también dio a conocer cuál es el estatus de las regalías por los más de 300 éxitos de su padre y que en 2010 quedaron en poder de la casa disquera Sony Music; luego de que José José firmara una carta poder en la cual nombró al sello discográfico director legal de sus regalías.

José Joel revela las propiedas incluidas en el testamento de José José.

En relación a la cantidad que su madre podría recibir por las regalías de los éxitos del cantante, una vez que se realicen los trámites correspondientes con la disquera, José Joel informó que todavía no existe una cifra certera, aunque quizá no sea tan elevada como se piensa.

Cabe destacar que, además de las regalías y las propiedades, se estima que José José dejó una herencia de un millón y medio de dólares pagados por Televisa por la producción de una seria de la vida del “Príncipe de la canción”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado