José Joel hace tremendo berrinche en plena entrevista

Tras el fallecimiento de José José, salió a la luz un supuesto hijo no reconocido del cantante llamado Manuel José, quien asegura que El Príncipe de la Canción le "dio su bendición" para continuar y preservar su legado musical; sin embargo, el lazo sanguíneo sigue sin comprobarse, además de que José Joel ha negado que exista un parentesco.

De igual manera se sabe que José Joel le ha pedido a la prensa no ser cuestionado sobre el tema, pero a unos días de conmemorarse el primer aniversario luctuoso del Príncipe de la Canción, el cantante protagonizó tremendo berriche en plena entrevista al serle pedida su opinión sobre las declaraciones de Manuel José, ya que decidió abandonar el recinto.

José Joel se enoja y abandona entrevista

Durante su reunión con los medios de comunicación, José Joel pidió no ensombrecer el homenaje a su padre con preguntas sobre Manuel José y Alejandra Ávalos, quien apoya la versión del supuesto hijo no reconocido de José José.

"Por favor no manchemos el homenaje a mi papá con preguntas que no tienen que ver con nada. Por favor no me hagan tener que decir gracias, con permiso. Estoy a sus órdenes", mencionó en un principio el cantante de 44 años.

José Joel y Manuel José han protagonizado un fuerte enfrentamiento mediático.

No obstante, José Joel volvió a ser cuestionado sobre el mismo tema, situación que lo hizo enfurecer y optó por terminar la entrevista: "No me interesa, me estoy enterando ahorita. De esa gente la verdad no hablo, la verdad te agradezco mucho, que quede claro, entonces si yo hablo de ellos... ¿Me entiendes? No nos metamos ahí, por favor. Ya acabamos, gracias”.

Te puede interesar: José Joel se RECONCILIÓ en sueños con José José

Antes de marcharse, José Joel reveló que aún se desconoce cómo se repartirán las regalías de la música de su padre, pues según declaraciones del fallecido cantante, él no dejó ningún testamento.

"Mi papá como intérprete tuvo 300 éxitos, por ende, hay una regalía bastante interesante por parte de las casas disqueras que es lo que está en veremos. Hasta lo que sé, no hay propiedades, autos, yates, no hay nada que no sean las regalías de mi papá. Al día de hoy no existe un testamento", aseguró el cantante.

Fotografías: Instagram