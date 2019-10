José Joel espera verse con Sarita pronto ¡No se irán sin ver el cuerpo!

José Joel espera verse con Sarita esta noche ¡No se irán sin ver el cuerpo!

Sarita ya han pasado 3 días de la muerte de José José y aún hay mucha incertidumbre con respecto al cuerpo del cantante, sus restos, sus homenajes, y todo apunta a que Sarita ha utilizado la muerte de su papá para conseguir dinero a cambio, y hacerse de más fortuna. Y es que sarita se ha convertido en una de las personas más odiadas de todo México por sus acciones.

Y es que la hija menor de José José no ha dejado que sus hermanos mayores puedan aproximarse al cuerpo, lo que ha hecho que la llamen de mil maneras, ganándose el odio de todo un país. Sin embargo, José Joel no cede, el hijo mayor de José José está buscando hacer hasta lo imposible para poder ver el cuerpo de su padre.

Con Marysol ha sido otra historia, pues ella se ve más vulnerable y sensible, pero eso sí, firme ante su decisión de exigir justicia, ya que no se regresará a México tras ver el cuerpo de su padre.

“Yo exijo justicia, yo tengo que ver el cuerpo de mi papá, se los dije a todos ustedes desde que llegamos, yo no me puedo ir de aquí, sin yo ver el cuerpo de mi padre”, dijo Marysol Sosa.

José Joel fue cuestionado con respecto a si asistirá a los homenajes de su padre, aun si no es invitado por Sarita, en ese sentido, el primogénito de José José aseguró que no buscan hacer circo, sino solo poder despedirse de su papá, por lo que, si no están invitados o son non gratos, evitarán acudir.

“si no estamos invitados, entonces para qué? Para venir a hacer circo o para que, si esta niña contestara el teléfono si se dejara de cosas, otra cosa sería”

.@Marysol_Oficial y @josejoeloficial exigen justicia y no se pueden ir de Miami sin que sepan algo de su papá #JoséJosé. Aquí más información: https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/WOk5Zdvzwj — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 1, 2019

Te puede interesar: José José: Manuel Adrián llora al recordar la llamada que interrumpió su concierto

José Joel espera poder reunirse con Sarita esta noche del 1 de octubre, pues la ha citado a las 7 de la noche hora de Miami, y aunque tienen mucho que decirse, José Joel resaltó que lo primero que quieren hacer es ver el cuerpo de su padre.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos