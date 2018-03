José Joel aclaró los rumores

José Joel aclaró los rumores al respecto de que en el hospital donde se encuentra internado su famoso padre, José José, existe una lista restringida de visitas donde no estaban incluidos él y su hermana Marysol, misma que habría sido dictada por su hermana Sarita.

Durante la entrevista que concedió al programa Ventaneando, el hijo del “Príncipe de la Canción”, explicó:

“más no te puedo yo decir, más que el hecho que bueno, hay un protocolo para entrar a ver a José José, porque es José José, y hay que tener cierto cuidado y demás, entonces firmas, haces fila, estás en la lista y pasas, más allá de eso no sé qué hay detrás”.

José Joel confirma que existen restricciones para ver a José José

Reiterando que su único interés es la salud de su padre, José Joel recalcó que el abrupto viaje de su padre a Miami fue planeando para que ocurriera mientras él estaba fuera de México.

“En su momento mi hermana tendrá que salir a decir y a establecer y a dar una explicación de por qué y cómo está la situación personal y familiar, yo no estuve, y esas son partes de las situaciones que estamos resolviendo, porque todo quedó muy bien orquestado para que justo cuando yo no estaba entonces ellos se vinieron, entonces se dijeron, entonces fueron, entonces llegué, entonces ya no estaban. (…) Las cosas se pudieron haber hecho mejor por parte de mi hermana, no fueron modos, porque me agarraron en mero vuelo”, detalló.

El también cantante confesó que por ahora se encuentra platicando con Sarita para empezar a aclarar todo lo que sucedió.

“Lo importante es que mi papá está en franca recuperación”, subrayó.

Por otra parte, trascendió que durante este viaje a José Joel se le vio acompañado de una mujer, luego de darse a conocer que acaba de divorciarse.