José Joel aclara estado de salud de José José

Luego de que se diera a conocer que la vida de José José estaba en peligro debido a una recaída en su salud, es su hijo José Joel quien explicó en entrevista para el programa Ventaneando que aunque es verdad que su famoso padre sigue hospitalizado, no se debe a que su vida corra riesgo.

Tras ser captado abandonando el nosocomio, el hijo del “Príncipe de la Canción” reveló el motivo que tiene al cantante en ese lugar. “Salieron creo que a cambiar maletas no me hagas mucho caso, fueron pues porque si lleva aquí un rato, fueron y regresaron, y ahorita justo le quitaron las grapas y decidieron que se quedara la semana para estarlo monitoreando y demás, fue una operación pesada, y la verdad es que sí salieron, regresaron, y pues aquí siguen a la expectativa de que el médico ya lo dé de alta bien, que me imagino será para Navidad, entonces estamos muy contentos”.

Sobre la gravedad de este internamiento, José Joel declaró: “ahí es donde ya se desprenden situaciones que no son en lo más mínimo de emergencia, sería otro mi semblante, sería otra mi cara, ahorita pues vengo a visitarlo, a cotorrear con él, a ver que se le ofrece, cómo está, la verdad es que está muy recuperado para la operación que fue, para lo que ha sido este año, sabemos que tanto sus radiaciones, sus quimios y demás las ha aguantado muy bien, y ahorita que gracias a Dios parece ser, te digo parece ser porque todavía no tenemos el diagnóstico final del doctor, pero que ya el cáncer se erradicó, que ya quedó completamente afuera de su cuerpo, y ahorita viene la recuperación, es una recuperación lenta”.

Al ser interrogado por la pérdida de peso de José José, el también cantante explicó: “(lo) va recuperando, obviamente esta delgado, pero está de buen ánimo, está comiendo, que obviamente por la operación (que) es en el intestino le duele, entonces va comiendo despacito y todo”.

Finalmente, el hijo del intérprete confesó que su familia espera tener el alta definitiva de su padre antes de Navidad, fecha que planean pasar juntos para consentir a José José tras el difícil año que vivió.