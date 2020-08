José Joel DESTROZA al supuesto hijo de José José

Desde 2010, Brayan Fanier, mejor conocido como Manuel José, asegura que es hijo legítimo del desaparecido José José, pese a que existen pruebas de ADN que dicen lo contrario.

Desde ese año, el cantante ha salido a declarar ante los medios que la familia de 'El príncipe de la canción' le ha negado todos sus derechos como hijo, y que busca justicia para que le den el apellido.

Sin embargo, hace unos días, en las redes sociales, circuló una entrevista que le hicieron al joven hace algunos años, y en la que él mismo desmiente todo lo que ha dicho ante los medios, pues da a conocer el nombre de su verdadero padre. Esta entrevista ocurrió en Colombia, tiempo antes de que Manuel José le hiciera creer a todos que era hijo de José José.

Cuando el periodista le preguntó sobre sus padres, éste se limitó a contestar: "Mi mamá (se llama) Cristina, mi papá Ariel, José, José Ariel. Mi papá era contratista o es contratista todavía".

José Joel reacciona al vídeo de Manuel José

José Joel y Manuel José han protagonizado una lucha intensa por el apellido de su padre.

Ante esta declaración, esta mañana, en entrevista para 'Sale el sol', el verdadero hijo, y primogénito del cantante, José Joel, dio su opinión.

“Ahí está todo, yo no estoy hablando de esta gente (Manuel José) tan nefasta porque no me estoy prestando a darle más publicidad. Hay gente que se cuelga de manera negativa de una persona tan maravillosa como fue José José", dijo.

José Joel reiteró lo que siempre ha declarado sobre el joven, que este siempre ha buscado publicidad y 'colgarse' de la fama de su fallecido padre.

"Ahí está el video donde el niño este dice quién es su papá, que vaya y le platique quién es su papá y deje de estarse colgando… Ya estuvo bueno, tenemos una paciencia de santos pero ya no vamos a seguir aguantando toda esta 'caca' que este tipo de gente trae”, finalizó.

Fotografías: Instagram