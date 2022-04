José Eduardo y Eugenio Derbez serán coanfitriones en la próxima temporada de LOL.

Eugenio Derbez reveló que la nueva temporada de LOL: Last One Laughing México estrenará el próximo 6 de mayo en nuevo formato en el que los comediantes participarán en pareja y quienes harán todo lo posible por mantener una cara seria mientras hacen reír a los demás involucrados.

Las cinco parejas se irán eliminando hasta quedar solamente una, que se llevará un millón de pesos. En esta cuarta temporada, el millón de pesos será donado a la fundación que seleccione la pareja de cómicos ganadora.

La Verdad Noticias informa que, para esta temporada, el formato de parejas también será para el anfitrión Eugenio Derbez, quien estará acompañado por su hijo José Eduardo que en su papel de coanfitrión realizará nuevas dinámicas y subirá de tono los retos dentro de la casa.

¿Qué comediantes participarán en la nueva temporada de LOL?

Las parejas de comediantes participantes en LOL: México son Alex Montiel y Platanito, Eduardo Videgaray y “El Estaca”, Juan Carlos “El Borrego” Nava y Juan Carlos Casasola, Alexis de Anda y Rey Contreras, y Karla Camacho con Isabel Fernández.

Es de mencionar que la cuarta temporada de LOL: Last One Laughing consta de seis episodios, los tres primeros estarán disponibles el 6 de mayo y los tres restantes el viernes 13 de mayo.

José Eduardo Derbez responde a lluvia de críticas

Debido a que José Eduardo Derbez recientemente estrenó la serie Mi Tío en Amazon Prime, múltiples internautas han afirmado que estos proyectos los consiguió por nepotismo, hecho que el también hijo de Victoria Ruffo rechazó.

“Se que ningún huevo embona, primero dicen ‘que trabajen juntos’. Mi papá no tuvo nada que ver, fue muy por aparte, de hecho, yo le marqué a mi papá después, pero te digo, la gente es como que ‘trabajen juntos’, ok vamos a trabajar juntos (y dicen) ‘¡ay, no!, es por el papá’… ¡ay, bueno! Entonces no y ya. Nunca van a terminar de estar contentos”, sentenció el conductor.

