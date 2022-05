José Eduardo Derbez y su novia reciben a nuevo integrante en su familia

José Eduardo Debez y Paola Dalay han causado mucho furor en las redes sociales y es que se encuentran muy felices, ya que le acaban de dar la bienvenida a un nuevo integrante a su familia.

Resulta que se trata de su nueva mascota, un pequeño cachorrito de la raza bulldog francés y hasta aprovecharon para abrirle su propia cuenta de Instagram en la que verán muchas fotografías del precioso canino.

Tal parece que justamente a través de esta red social, el apuesto José Eduardo Debez y Paola Dalay, hicieron la presentación del perrito; a quien nombraron Zeus, donde la pareja posó junto al cachorro, además de publicar una serie de fotografías en las que José Eduardo lo carga mientras el perrito le da besos en el rostro.

Hay que destacar que, con la llegada de Zeus, José Eduardo y Paola suman dos mascotas, pues ya eran dueños de un perro negro de talla grande, con el que suelen compartir fotografías a través de sus redes y ahora podrán presumir los momentos más divertidos con sus dos pequeños.

Si recordamos, la pareja suele publicar sus mejores momentos juntos, además de dejarse ver muy enamorados durante las alfombras rojas a las que es invitado el hijo de Eugenio Derbez, y Paola ha compartido que lleva una excelente relación con sus suegros.

Es por eso que no hace mucho, Paola pudo convivir con Victoria Ruffo y mediante sus redes compartió con sus seguidores las fotos del encuentro, en el que lució aparentemente nerviosa, pero esa situación quedó en segundo plano cuando se dio cuenta del nivel de mujer con el que estaba.

El actor sueña con ser padre

Cabe destacar que José Eduardo Derbez, no se cierra a la posibilidad de ser padre, pues no hace mucho habló recientemente sobre el tema y dijo que no es uno de sus mayores sueños, pero de darse lo tomaría de la mejor manera, sin embargo, confesó que sí es un gran temor y por el momento la pasa muy bien con sus mascotas.

