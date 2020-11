José Eduardo Derbez y el ACCIDENTE que le cambió la vida

Tenemos que reconocer que José Eduardo Derbez se ha caracterizado por ser uno de los integrantes más particulares de su familia; pues en varias ocasiones ha demostrado que no tiene ningún problema al momento de compartir los detalles más importantes de su vida privada.

Y en esta ocasión, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo habló sobre uno de los grandes traumas que tuvo en su infancia; un terrible accidente que hasta el día de hoy sigue afectando gravemente.

De esta manera, José Eduardo Derbez contó que no permite que la gente le toque la rodilla izquierda por una dolorosa razón; pues aparentemente el actor sufrió de un fuerte accidente que terminó por destrozarle esta zona de su cuerpo.

Asimismo el actor mencionó que muchas veces esta situación le ha provocado malos entendidos entre sus compañeros que por ‘error’ le han tocado su rodilla; asegurando que su reacción es meramente instintiva.

Fue entonces cuando José Eduardo Derbez contó que en su infancia tuvo un terrible accidente a bordo de una motocicleta, donde terminó siendo arrastrado obteniendo varias fracturas en esta zona del cuerpo.

“Fue un trauma de toda mi pubertad porque se me hizo primero una bola y entonces no quería que nadie me viera en traje de baño”