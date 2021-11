José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo juntos al debutar en la pantalla grande

Fue hace 20 años cuando participaron en un sketch para el programa XHDRBZ que producía Eugenio Derbez, ahora veinte años después, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo volverán al set de grabación, pero para la pantalla grande.

Sin dar mucho detalle, José Eduardo dijo que se sintió nervioso de compartir escena con su madre, Victoria Ruffo, en la producción que se titula Roomies.

“Mi mamá va a hacer un cameo, entonces está súper padre. Sale de la directora de un colegio. Es la primera vez (en cine) que trabajamos juntos, entonces estamos muy emocionados. Ya la hicimos (la película). Estuvimos muy contentos, yo estuve muy nervioso con ella, pero salió muy padre”, reveló el actor José Eduardo Derbez.

José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo trabajando juntos

José Eduardo Derbez dijo sentirse nervioso al trabajar con su madre.

Sobre la actuación conjunta de José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo graban juntos, el joven influencer dijo: “Nos divertimos mucho, nos reímos bastante. Mi mamá siempre impone”.

“(El nervio) fue una combinación de trabajar con mi mamá, de que fue la primera vez (en cine) y la carrera de ella, de la gran actriz que es… Sí me puse nervioso, no me lo creían pero las manos me sudaban”, confesó el joven Derbez.

José Eduardo reconoció que cuando tiene la oportunidad de trabajar con sus papás les aprende algo nuevo. Y es que en los últimos años se le ha visto muy cercano a su padre, dado que la familia lanzó la serie De Viaje Con Los Derbez, en la que, después de mucho tiempo, se le volvió a ver cerca de sus hermanos, Aislinn y Vadhir.

“Les aprendo lo profesionales que son, que todo lo que han querido lo han logrado, que siempre están presentes, que aman su carrera y que sí se puede vivir de esto”, afirmó.

José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo graban comedia

José Eduardo Derbez dio algunos detalles sobre la película que grabó al lado de su madre.

La trama de Roomies, película de comedia, donde participan José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo girará en torno al personaje de Rogelio (José Eduardo), quien debe cambiar constantemente de compañero de piso, debido a un pasado turbio que esconde.

Además el actor reveló que además de su mamá, en esta producción también participan otras actrices, como Maite Perroni, Bárbara de Regil, Ana Serradilla, entre otros.

José Eduardo Derbez es producto del romance entre el comediante y la actriz. Victoria y Eugenio se conocieron en 1989 dentro del mismo círculo laboral de actores de Televisa, y permanecieron juntos hasta que tres años después, el embarazo de la actriz los hizo formalizar su relación.

En su momento trascendió que se habían casado, pero tiempo después se dio a conocer que nunca concretaron su matrimonio, sino que se trató de una “boda falsa”. En aquel momento no se supo nada, pero cinco años después, cuando José Eduardo era un niño pequeño, la pareja comenzó a tener dificultades por lo que decidieron separarse.

En su lucha por obtener la custodia del hoy actor, según Eugenio, Victoria usó el argumento de la boda falsa para obtener la potestad del entonces niño.

En la década de los 90 se manejó la versión de que Eugenio no cumplía con sus obligaciones económicas como padre al separarse de Ruffo, por lo que ganó fama de padre ausente, hecho que llevó a José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo a no convivir con el comediante.

