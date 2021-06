José Eduardo Derbez se sincera sobre el bullying que dice sufrir de la prensa

José Eduardo Derbez, dio una emotiva confesión sobre lo difícil que fue su infancia bajo el escrutinio de la prensa debido a la fama de sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, así como detalles de cómo le siguió afectando en la vida adulta.

El hijo de las estrellas aseguró que sus compañeros de escuela solían atacar, agredir y burlarse de él porque su mamá era la “reina de las telenovelas” y su papá un comediante conocido en televisión nacional.

Eduardo, el miembro favorito de “De viaje con los Derbez” para los espectadores, también detallo a “Miembros al Aire” los ataques y críticas de la prensa cuando llegó a la juventud e incluso durante la vida adulta.

Hijo de Victoria Ruffo se sincera sobre bullying

José Eduardo era víctima de bullying por fama de su mamá

El actor quien sobrevivió un accidente que le cambió la vida, habló sobre “la crueldad de los niños”, y cómo los niños que forman parte del medio del espectáculos, “no sabes ni de qué trata (escuela), y de repente chavos más grandes tienen esa malicia que te estén chingando”.

Derbez dijo que sus compañeros se burlaban porque Victoria Ruffo aparecía en telenovelas y “se besa con muchos en televisión” o usaban parodias de los personajes de su padre para molestarlo durante sus días en la escuela.

Luego, la prensa solía acosarlo y criticarlo fuertemente en su juventud por salir con amigos a tomar o fumar: “De repente la prensa me empezó a atacar muchísimo sobre la fumada, o si me iba de pinta o me echaba un tequila y yo eso no lo entendía”.

¿Qué profesión tiene José Eduardo Derbez?

José Eduardo debutó en la televisión en un programa de su padre

Pese a las críticas de la prensa y las burlas de sus compañeros, José Eduardo, cuyo verdadero nombre no es muy conocido, decidió comenzar una carrera como actor desde muy pequeño, como te hemos relatado anteriormente en La Verdad Noticias.

El joven de 29 años de edad debutó en 1999 en un sketch del programa de su padre, “Derbez en cuando”; en su infancia participó en varios programas cómicos como XHDRBZ, mientras que en su juventud actuó en su primera telenovela, “Mis XV”.

Actualmente, José Eduardo Derbez continúa con su carrera actoral, y ha comenzado sus primeros trabajos en Hollywood e intenta construir una carrera propia separado de la fama de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

