Tras ser acusado en Twitter de haberse robado un celular en una fiesta, José Eduardo Derbez hace frente a las polémicas declaraciones de Renato Francis, conocido por ser el representante de CNCO, durante una entrevista para el programa Abriendo Conversación de Javier Poza en Grupo Fórmula.

El tercer hijo de Eugenio Derbez desmintió que haya adueñado de un celular e incluso aseguró que no conoce a la persona que lo acusa, por lo que niega haber estado en una fiesta con él. También recalcó que no había podido tener contacto con Renato Francis, pues no ha podido encontrar su perfil en las redes sociales.

El representante de CNCO acusó al hijo de Eugenio Derbez de haberle robado un celular en una fiesta.

“A esta persona yo no lo conozco, intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quien sea”, reveló José Eduardo Derbez.

Sobre sus supuestas adicciones que el representante de CNCO mencionó en el mensaje hoy eliminado de Twitter, aseguró que no le toma importancia alguna: “No tengo nada qué hablar de ese tema. Se toma de quién viene y no me molestan este tipo de cosas y se me resbala”.

¿Qué opina del distanciamiento de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Por otro lado, el actor habló del distanciamiento que existe entre sus padres, mismo que fue retomado en la segunda temporada de ‘De viaje con los Derbez’: “El tema de mi mamá, él y yo es un tema que ya es pasado… Cuando ellos se separaron yo estaba muy chiquito y hay cosas que yo no recuerdo”.

Finalmente, aclaró que entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo existe una cordialidad, lo cual ha permitido que fluya una buena relación aunque no haya una amistad de por medio. Eso sí, recalcó que los dos siguen conservando su sentido del humor: “Las aguas están tranquilas, mi papá siempre bromea y mi mamá también es muy bromista”.

¿Qué edad tiene José Eduardo Derbez?

A sus 29 años de edad, el actor goza de gran popularidad en las redes sociales.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, José Eduardo Derbez tiene 29 años de edad. Nació el 14 de abril de 1992, fruto de la hoy polémica relación del comediante Eugenio Derbez y la actriz de telenovelas Victoria Ruffo.

Al igual que sus hermanos Aislinn y Vadhir Derbez, él decidió dedicarse a la actuación. De igual modo, se sabe que goza de gran popularidad en las redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma donde su perfil oficial ya supera los 2.7 millones de seguidores.

Fotografías: Redes Sociales