José Eduardo Derbez reveló que si le fue infiel a su ex pareja

Desde hace unos meses José Eduardo Derbez se ha convertido en un youtuber consolidado, pues en su canal realiza entrevistas a sus amigos y familiares pertenecientes al mundo de la farándula, hablando de varios temas y en esta ocasión tocaron el tema de la infidelidad.

El actor estuvo entrevistando a su compañero en una telenovela, Diego de Erice, quién cuestionó al hijo de Eugenio Derbez si alguna vez había cometido una infidelidad en su relación con Bárbara Escalante.

Apenado y nervioso al hijo de Victoria Ruffo no le quedó más que confesar que si había sido infiel, y que no es algo de lo que esté orgulloso sin embargo tiene que sentir que en alguna ocasión sí realizó este acto.

Diego de Erice también le preguntó si esa había sido la razón por la cual él había terminado con Bárbara Escalante, sin embargo, el actor de "Que pobres tan ricos" explicó que no, que esa no fue la razón.

Fue a mediados de 2019 cuando se dio a conocer que los famosos habían terminado su relación, Aunque en el momento no se supo cuál fue la razón, si reiteraron que habían roto en los mejores términos, y que seguían siendo amigos.

"Sí fui infiel y no me siento orgulloso. Sí (me cacharon)"