José Eduardo Derbez revela que gastó miles de pesos en cambio look y no le gustó

El actor presumió su nuevo look.

José Eduardo Derbez de nueva cuenta sorprendió a sus millones de seguidores de redes sociales al compartir los resultados del cambio de look al cual se sometió y para el cual confesó, invirtió miles de pesos pero para su mala fortuna no salió como él quería.

El hijo de la actriz Victoria Ruffo estuvo como invitado en el programa ‘Miembros al aire’ en donde dejó ver su nuevo corte de cabello, lo que desató comentarios encontrados entre los conductores.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, recientemente el actor se volvió tendencia tras presumir su exótica casa en donde dejó ver que guarda en su interior una cama sexual y un ataúd, artículos que generaron controversia entre sus fans.

José Eduardo gastó 10 mil en su cambio de look

Así luce el actor con su nueva look.

Durante el programa que conducen Raúl El Negro Araiza, El Burro Van Rankin y Paul Stanley, el hijo de Eugenio Derbez explicó que decidió cambiarse pintarse y cortarse el cabello un día que acompañó a su novia Paola Dalay a la estética en donde también optó con cambiarse el esmalte de las uñas.

Relató que su novia le enseñó una foto de un modelo y lo persuadió para copiar su estilo. "Ese güey sí se veía muy ching*n la neta y el tinte se le veía muy bien, le digo: 'se ve ching*n', y me responde: '¿por qué no te lo haces?', y le digo a la chava que me lo hiciera", contó el actor.

Finalmente, el nacido en la Ciudad de México comentó entre risas que le cobraron 10 mil pesos por el corte y la aplicación del tinte. Situación que provocó burlas entre los conductores de ‘Miembros al aire’.

"Pues no se ve como el del modelo", reconoció el actor, quien aseguró que a su mamá sí le gustó el cambio.

¿Cuál es la edad de José Eduardo Derbez?

El actor tiene 29 años de edad.

El actor José Eduardo Derbez es hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Nació el 14 de abril de 1992 por lo que actualmente tiene 29 años de edad. ¿Qué te pareció el nuevo cambio de look del artista? Déjanos tus comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!