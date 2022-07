José Eduardo Derbez revela la relación con padrastro Omar Fayad

José Eduardo Derbez se destaca como uno de los hijos de famosos más reconocidos entre el público mexicano, no sólo porque sus papás son dos grandes estrellas surgidas de la televisión, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, sino porque desde niño comenzó a desarrollar una carrera como actor.

En esta ocasión el famoso actor de 30 años de edad reveló en una reciente entrevista televisiva detalles sobre cómo fue su dinámica familiar al ser hijo de Eugenio Derbez y conocer, desde los ocho años, al único novio que Victoria Ruffo le presentó, Omar Fayad, quien se convirtió en esposo de su mamá.

Entre otros detalles, el actor José Eduardo Derbez reveló como es la relación que ha tenido con su padrastro y con el resto de sus hermanos. Tanto los que concibió Eugenio con distintas parejas, como los hijos que Victoria y Omar tuvieron

José Eduardo Derbez y el esposo de Victoria Ruffo

Resulta que recientemente José Eduardo Derbez concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa El minuto que cambió mi destino, en la que reconoció cuánto aprecia el poder decir que tiene dos papás.

Se trata del actor Eugenio Derbez, con quien su mamá sostuvo una relación marcada por la polémica y que terminó con una mediática separación, y el político y actual gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, a quien ve como una importante figura paterna por el rol que ha jugado en su vida desde que se convirtió en pareja de su mamá.

Tal parece que el protagonista de la serie El tío respeta la autoridad y el lugar que ocupa su papá Eugenio Derbez y expresa la buena relación y el cariño que siente por Omar Fayad, a quien conoció cuando él tenía ocho años de edad.

“Cuando se conocieron ellos, yo tenía como ocho años. No sé si mi mamá tuvo otro novio o salió con alguien más, no tengo ni idea. El que me presentó de ‘Somos amigos’ fue Omar y a mí me cayó muy bien. Yo no tenía idea si era político, a los ocho años te vale gorro si el señor es bombero o político”, contó José Eduardo en la entrevista.

El hijo mayor de Victoria Ruffo reconoció, en ese sentido, el papel que el político priista ha tenido en su vida y el respeto que, a través de sus acciones, Omar ha demostrado por Derbez. Situación que tanto el propio actor como su mamá y su esposo tienen clara y muy presente.

¿Cómo es la relación entre José Eduardo Derbez y su padrastro?

“Yo tuve muy buena química con él desde el primer día. Siempre hemos tenido muy claro, los tres, mi mamá él y yo, que yo tenía a mi papá y que él no iba a venir a sustituir a mi papá, ni a robarle su papel, ni nada por el estilo”.

“Él siempre fue muy respetuoso con eso, nunca se metió en cosas de educarme a mí o de regañarme, eso lo hacía mi mamá, jugábamos mucho, nos llevábamos, bueno, nos llevamos muy bien y tuvimos una relación muy padre desde el primer momento”, afirmó el famoso José Eduardo Derbez.

Cabe destacar que ante la pregunta de si consideraba a Omar Fayad como su segundo papá, José Eduardo afirmó categóricamente: “¡Siempre! Muchas veces lo he puesto, yo tengo dos papás. A él lo quiero muchísimo, tengo años de convivir con él, es el papá de mis hermanos, lo quiero y admiro mucho su trabajo porque no es fácil estar ahí metido y tenemos una gran, gran amistad, Omar y yo”.

