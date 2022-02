José Eduardo Derbez reconoce que llegó a mandar su pack

José Eduardo Derbez ha estado envuelto en la polémica no solo por sus famosos padres, sino también por su vida amorosa; y es que sus últimas relaciones sentimentales han dado mucho de qué hablar.

El actor mexicano volvió a dar de qué hablar y es que en su reciente visita al programa ‘Pinky Promise’, de Karla Díaz, reveló que en el pasado envió algunas fotografías íntimas a una de sus exnovias. Según informa la revista TVNotas.

Durante una dinámica el hijo de Eugenio Derbez fue cuestionado sobre si ha mandado su famoso ‘pack’ a lo que respondió: “Sí, no ma***, pero uff”, reconoció; sin embargo, se dijo en contra de este tipo de prácticas, ya que puede ser un arma de doble filo.

José Eduardo Derbez contra el pack

“Yo creo no está bien mandarse 'packs' no está correcto te puedes meter en problemas en redes sociales”, dijo el joven actor mexicano sobre los cuestionamientos de haber mandado fotos íntimas.

Pese a esto, José Eduardo dio algunos consejos a sus seguidores en caso de que lleguen a considerarlo: “Si estás casado, tienes muchísima confianza y lo vas hacer, por lo menos sin cara y sin tatuajes”, agregó.

El actor admitió que las fotografías subidas de tono, entre parejas, son muy válidas, sobre todo cuando se tiene una relación a larga distancia y se busca una manera de no perder la llama de la pasión.

¿Por qué José Eduardo no vive en EEUU?

José Eduardo, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruo, hace poco habló sobre sus éxitos y reveló la razón por la que radica en México, pese a que su padre y sus hermanos se encuentran en Estados Unidos.

“No soy muy fan de allá (Estados Unidos), nada de allá me gusta, te soy sincero, méxico a mí me da todo, no tengo por qué irme a buscar a otro lado nada”, aseguró el actor mexicano durante la misma entrevista.

