José Eduardo Derbez no quiere vivir en Estados Unidos por esta razón

A pesar que muchas personas no conocían a José Eduardo Derbez, fue hasta después del reality show "De viaje con los Derbez", que tuvieron oportunidad de conocer la increíble personalidad del hijo de Eugenio y Victoria Ruffo.

Sin embargo, a pesar que Vadhir, Aislinn y Eugenio viven en Estados Unidos, José Eduardo decidió radicar en México. El famoso influencer únicamente va a este país de vacaciones para estar junto a su familia pero confesó que prefiere vivir en la tierra que lo vio nacer.

El hijo de Ruffo reveló las razones por las que se quedó en México. La historia la contó en Pinky Promise, siendo Karla Díaz la encargada de sacarle la sopa. José Eduardo explicó que no es muy fan de la cultura y la forma de vida en la Unión Americana, por lo que prefirió quedarse en casa.

¿Por qué José Eduardo Derbez no quiere vivir en EUA?

¿Por qué José Eduardo Derbez no quiere vivir en EUA?

“No soy muy fan de allá (Estados Unidos)… Nada de allá me gusta. A parte te soy muy sincero, México a mí me da todo, no tengo por qué irme a buscar a otro lado nada…”, dijo José Eduardo para dejar claro que es una de las mejores elecciones que ha hecho en su vida.

Este joven dejó claro que su presente profesionalmente marcha bien, por lo que está contento de estar en ‘Miembros al Aire’ y algunos proyectos nuevos en televisión y cine que tiene en puerta. Por esto y otros motivos, José Eduardo confirmó que no tiene motivos para vivir fuera de México, inclusive que no se ve en otro país.

“Creo que México es un país que yo amo muchísimo, no podría yo vivir en México, es un país que me da todo y la gente que tenemos aquí es maravillosa”, exclamó. Lo más importante es que el hijo de Victoria y Eugenio mantiene constante contacto tanto con su madre, como todos sus hermanos y su padre, esto a pesar de la distancia.