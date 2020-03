José Eduardo Derbez llama "Cul3ra" a Danna Paola ¿Habrá nuevo remix?

En su reciente entrevista con el escorpión dorado, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre si alguna vez tuvo un romance con Danna Paola, no que el hijo de Eugenio Derbez dijo que no y de hecho Danna Paola le había caído un poco mal al principio, por lo que el youtuber no dudo en preguntarle si le parecía "culera" y José Eduardo contestó "x2" recreando aquella escena en La Academia.

Después de haber hecho estas declaraciones sobre Danna Paola, José Eduardo Derbez se disculpó asegurando que no es verdad y qué realidad le tiene mucho cariño a Danna Paola, pues ambos empezaron su carrera desde muy chiquitos y llegaron a coincidir en sets en algún momento.

Y es que Danna Paola se hizo viral hace unos meses por haber confrontado a un concursante de la academia 2019 llamado Gibrán, quién llamó culera a Danna Paola, por lo que la intérprete de "mala fama" le reclamó al concursante diciéndole que es una falta de respeto insultar a una persona qué le da consejos para mejorar en su carrera artística.

Tras las declaraciones de José Eduardo Derbez los seguidores comenzaron a cuestionar si había chance de que hubiera un nuevo remix, pues como sabemos después de la pelea entre Gibrán francely y Danna Paola, se viralizó una canción llamada "culer0 lo que hiciste tú", qué era un remix de las mejores frases de Danna Paola.

José Eduardo Derbez desea a Belinda

En la misma entrevista con el escorpión dorado José Eduardo Derbez hace fuertes declaraciones sobre su opinión de Belinda, actriz y cantante que también comenzó su carrera muy pequeña en los sets de Televisa, El Escorpión Dorado cuestionó José Eduardo Derbez sobre si alguna vez había tenido una relación amorosa con Belinda, y el hijo de Eugenio Derbez lo negó pero pidiendo una oportunidad para que algún día esto ocurra.

Por el momento ni Belinda ni Danna Paola han respondido a las declaraciones de José Eduardo Derbez, Así que habrá que esperar para ver si alguna le contesta a sus declaraciones de amor