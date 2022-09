José Eduardo Derbez da nuevos detalles sobre la salud de Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez habla sobre la salud de su papá Eugenio.

José Eduardo Derbez, rompió el silenció sobre la salud de su papá Eugenio Derbez, luego de ser sometido a una complicada cirugía y reveló que también tiene dudas sobre la causa de su accidente.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la familia de Eugenio Derbez, han mantenido en secreto, los detalles sobre las causa del accidente que sufrió, sin embargo al parecer es porque no todos saben lo que en realidad sucedió.

Fue el actor José Eduardo Derbez, quién habló sobre la salud de su papá y cómo se encuentra de ánimos, tras ser sometido a una complicada cirugía.

José Eduardo Derbez habla de la salud de Eugenio

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su papá?

El actor José Eduardo Derbez, fue invitado en el programa de YouTube de Adela Micha ‘La Saga’ y reveló que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han guardado hermetismo sobre su accidente, incluso con él.

“Está bien, va con sus terapias y sus dolores. Ya le dije ‘darte en la ma… jugando a los 60 no acaricia… Yo si te soy sincero no sé si estaba en una de esas cosas o estaba en algo más abierto y según lo que a mí contaron porque, así como son misteriosos con los demás también es para mí”, indicó.

De igual forma dio a conocer que el actor, quién recientemente cumplió 61 años, se encuentra un poco “bajoneado” de ánimos, ya que está acostumbrado a trabajar y al menos por un tiempo no podrá hacerlo.

“Lo vi bien yo creo que da flojera como a todas las personas que te estén moviendo el brazo y ayudándote con las terapias, pero ahí va… según yo la rehabilitación aún no la empieza porque tiene que tener el brazo quito por un rato” dijo.

¿Qué fue lo que le pasó a Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez no ha dado declaraciones sobre su accidente.

Mucho se ha rumorado sobre las causas del accidente de actor Eugenio Derbez, ya que incluso trascendió que pudo tratarse de un infarto, mismo que su esposa, Alessandra Rosaldo desmintió.

Sin embargo, la familia ha guardado mucho hermetismo, pues incluso José Eduardo Derbez reveló que sus hermanos no le dieron mayores explicaciones, sobre cuál fue la causa del accidente.

“Les puse ‘oigan qué pasó’, no sé quién puso pregúntale a no sé quién, otros pregúntale en privado a no sé quién, no me lo pueden decir en donde estamos todos. Comencé a preguntar por separado y mi hermano me contestó pues sí se cayó”, mencionó.

Recordemos que José Eduardo Derbez es el único en la familia de Eugenio Derbez que no vive en Estados Unidos, razón por la cual existe un evidente distanciamiento.

